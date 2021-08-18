І знову на фронті активізувалися ворожі снайпери. Про це українські оборонці розповіли нашому кореспондентові - Станіславу Кухарчуку. Його матеріал - далі.

Ця моторошна музика розірваного металу немов реквієм за полеглими. Напередодні ввечері тут, на околицях Мар'янки ворожа куля обірвала життя 26-річного бійця Артема Мазура. Він був досвідченим вояком, адже став на захист країни ще в 17 році. Після смерті Артема його побратими ще обачніші. Бо є вагома причина.

До свого посту Віталій веде нашу групу лише під прикриттям окопів чи будівель. Після короткочасного затишшя околиці Мар'янки знову перетворилися на пекло - на позиції найманців заїхали снайпери.

Віталій, військовослужбовець Збройних сил України:

Було тихо, тиша, але зараз, останніх днів три-чотири працюють і працюють жорстко. Заїхала група, і не одна.

Аби хоч якось заховатися від снайперського вогню, наші вояки використовують будь-які підручні матеріали. Або ж навіть спеціальне броньоване скло.

А на склі киянин Олександр знається. Ще рік тому він працював на фірмі з виготовлення склопакетів, але вирішив підписати контракт і йти боронити Батьківщину. Для 44-річного чоловіка ця ротація перший бойовий досвід, та свого ворога він вже вивчив досконало.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Движение происходит, мы его слышим, изредка видим, но мы прячем свое движение, они прячут свое движение от нас. Смотришь, главное, чтоб не вылазить и не подставляться и других не подставлять.

А зміни в поведінці противника можна побачити і неозброєним оком. За останній місяць ворог почав активно застосовувати разом із мінометами навіть ствольну артилерію. При тому, що б'ють не тільки по позиціях наших військових.

Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:

Останнім часом посилились обстріли об'єктів цивільної інфраструктури з боку противника, що не дуже зрозуміло навіть іноді це провокуючі дії, які налаштовують місцеве населення в часності і проти нас тому, що війна не стухає.

Чого очікувати від противника, наші вояки поки не знають. Але українська армія готова до бою і здавати свої позиції не збирається.