Наразі близько сотні афганців просять притулку у Литві

Литовська влада побоюється, що Лукашенко тепер спрямовуватиме потік афганських мігрантів до литовських кордонів. Наразі близько сотні афганців просять притулку у Литві.

Раніше уряд балтійської країни звинуватив Білорусь у спробах дестабілізації ситуації в країні. Мовляв, білоруська влада навмисно направляла нелегалів до кордонів Литви, аби покарати Вільнюс за підтримку білоруської опозиції. Литві довелося посилити прикордонний контроль.

Арнолдас Абрамавічюс, заступник глави МВС Литви:

Лукашенко може спробувати створити новий канал для нелегалів до Європейського союзу - використовуючи авіасполучення або залізницю. Звісно, що ми занекопоєні. Наша розвідка розглядає усі можливі сценарії.

Рустамас Любаєвас, глава прикордонної служби Литви: