Низка провідних американських ЗМІ звернулися до Джо Байдена з проханням негайно евакуювати афганських журналістів. Адже за влади талібів їм загрожує смертельна небезпека. А Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Талібан дати можливість виїхати всім, хто не бажає жити під їхньою владою.

Тим часом самі таліби дали пресконференцію, де розказали, як Афганістан житиме найближчим часом. Що розповіли? І що зараз відбувається у Кабулі - далі.

Вже без хаосу, але з не меншим натовпом. Так сьогодні виглядає кабульський аеропорт. Попри лояльні обіцянки "Талібану", тисячі людей намагаються вилетіти з країни. З ранку відновили евакуаційні рейси.

Американським військовим літаком уже вивезли 640 афганців. 300 людей евакуювали британці, і готові вивезти іще 7 тисяч. А Пентагон, до кінця місяця, планує евакуйовувати по 9 тисяч людей щодня. Втім, дехто із афганців уже змінив учорашній панічний настрій.

Жителька Кабула:

Напередодні всі були налякані через раптову появу тут Талібану. Всі кинулися до аеропорту. І ми - теж. Але потім повернулися.

Жителька Кабула:

Я хотіла вчора вилетіти до Канади, але в аеропорту все було жахливо. Та й сьогодні ситуація в місті вже краща.

Кабул потроху оговтується від шоку. На вулицях стало більше людей. Знову запрацювали ринки, пекарні та аптеки. Відновив ефір один з головних телеканалів країни Tolo News, на якому працюють чимало жінок-ведучих. Одна з них навіть узяла інтерв'ю у представника Талібану.

Маулві Абдул Хак Хаммад, представник Талібану:

Тут відбулися позитивні зміни. Я називаю це позитивом, бо за останні два дні - уперше за 20 років - не було убито жодної людини. Вперше афганці можуть зітхнути з полегшенням. За короткий час Кабул став мирним та спокійним. Я вітаю з цим керівництво Талібану та наш народ.

Щоправда, є інформація і про масові страти талібами військових у віддалених від Кабулу районах. А ще командири талібів віддають накази передати їм незаміжніх жінок, аби вони стали дружинами бойовиків. Про це розповідають біженці.

Тим часом таліби закликали членів уряду повертатися до роботи, а населення виходити з дому без страху і займатися звичними справами. Ще раніше вони обіцяли дозволити жінкам учитися і виходити з дому без супроводу чоловіка. І справді - відучора знову відкрилися школи.

Рокія, школярка:

Ми щасливі, що можемо знову ходити до школи і носити хіджаб. Ми хочемо вчитися, хочемо, щоб наша країна розвивалася як інші країни.

Та за попереднього панування талібів - жінки були абсолютно позбавлені прав. Звичною справою були публічні побиття і страти. Жінці могли відтяти палець, приміром, за... манікюр. Щоправда, тепер таліби обіцяють, що страти будуть лише після рішення суду.

І сьогодні відбулася перша офіційна пресконференція талібів - після захоплення Кабула.

Забіхуллах Муджахід, речник Талібану:

Хочу запевнити міжнародну спільноту, що ніхто не постраждає. Ми оголосили амністію для всіх - заради стабільності та миру в Афганістані. Жінки працюватимуть з нами плечем до плеча. Не буде дискримінації. Приватні медіа продовжують працювати вільно та незалежно. Помсти не буде. Ніхто нікого не переслідуватиме. Ми не хочемо проблем з міжнародним співтовариством. Але ми маємо право чинити згідно з нашими релігійними принципами.

Та власне головна проблема якраз у радикальному дотриманні цих релігійних принципів. І зараз "лояльність" талібів може бути продиктована бажанням легітимізації своєї влади у світі. Тож жінки в Афганістані, попри всі обіцянки, поки переважно сидять удома. А ще купують бурки - це закритий афганський одяг. Навіть іноземні журналістки з міркувань безпеки вдяглися за законами Шаріату.