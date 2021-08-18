У Британії дозволили щепити вакциною компанії Модерна дітей від 12 років. Тамтешні експерти переконані, що препарат - безпечний для дітей так само, як і для молоді.

Мовляв, більшість побічних ефектів обмежуються втомою та запаленням на місці уколу. Натепер повне щеплення у Британії отримали три чверті дорослого населення. Через це в країні пом'якшили майже всі карантинні обмеження.