Британських підлітків вакцинуватимуть "Модерною" [ Редактировать ]
У Британії дозволили щепити вакциною компанії Модерна дітей від 12 років. Тамтешні експерти переконані, що препарат - безпечний для дітей так само, як і для молоді.
Мовляв, більшість побічних ефектів обмежуються втомою та запаленням на місці уколу. Натепер повне щеплення у Британії отримали три чверті дорослого населення. Через це в країні пом'якшили майже всі карантинні обмеження.
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