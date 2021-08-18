Роботи від американської компанії Бостон Дайнемікс навчилися паркуру. Модель Атлас тепер вправно долає перешкоди, виконує сальто і складні стрибки.

Оцінює простір довкола й вирішує, які саме рухи робити - самостійно, за допомогою камер. Жодна з дій робота не запрограмована.

Атлас має півтора метра заввишки, важить 89 кілограмів. Це радше експериментальна модель, її планують використовувати для подальших, більш досконалих розробок.