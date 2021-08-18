"Северный поток-2": когда завершится строительство газопровода [ Редактировать ]
Строительство "Северного потока-2" планируют завершить уже на следующей неделе. Ожидается, что российский газопровод будет достроен накануне Дня независимости Украины.
Об этом сообщает немецкий телеканал Deutsche Welle.
По данным телеканала, строительство российского газопровода планируют завершить 23 августа.
Ожидается, что российский газ, полученный по "Северному потоку-2", будут перекачивать в Германию, Нидерланды, а также в северные регионы Италии.
Украина выступает против строительства и запуска российского газопровода "Северный поток-2", поскольку он соединит Россию и Европу в обход украинской территории. Запуск газопровода будет угрожать будущему транзита российского газа через Украину, а также составит риски для безопасности нашего государства.
Ранее сообщалось, что Польша намерена заблокировать сертификацию "Северного потока-2".
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