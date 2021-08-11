В ходе визита в Украину канцлер Германии Ангела Меркель и резидент Украины Владимир Зеленский обсудят гарантии после запуска российского газопровода "Северный поток-2". Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Стороны обсудят безопасность на Донбассе и двусторонние отношения.

Зеленский и Меркель будут говорить как конкретно Германия будет гарантировать выполнение тех обязательств, которые дала в случае запуска "Северного потока-2". Точнее, в случае, если Россия после запуска газопровода попытается каким-то образом злоупотреблять своим монопольным положением.

По словам Никифорова, Зеленский и Меркель также будут говорить о ситуации с безопасностью на Донбассе, и как реанимировать мирные переговоры, а также двусторонние отношения стран.

Германия наш ключевой партнер в Европе в политике, экономике, торговле, промышленности и энергетике. Потенциал для укрепления этих отношений большой. Хочу подчеркнуть, что визит Ангелы Меркель в Украину доказывает, что об Украине без Украины ни слова и без прямых переговоров с президентом Украины современные важнейшие вопросы безопасности в Европе не решат.

Ранее мы писали о том, что Еврокомиссия получила запрос Украины о консультациях по "Северному потоку-2".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.