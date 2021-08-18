Лідери заявили про необхідність у подальшому координувати свої дії щодо Афганістану

Лідери країн Великої Сімки наступного тижня проведуть онлайн-саміт щодо ситуації в Афганістані. Про це домовилися президент США Джо Байден та прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, повідомляє пресслужба Білого дому.

Лідери заявили про необхідність у подальшому координувати свої дії щодо Афганістану, насамперед ідеться про гуманітарну допомогу та підтримку біженців.

Раніше в Брюсселі заявили, що ЄС співпрацюватиме з майбутнім урядом Афганістану - за умови мирного врегулювання ситуації в країні та дотримання прав і свобод громадян.