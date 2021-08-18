Лідери G7 обговорять Афганістан в онлайн режимі [ Редактировать ]
Лідери країн Великої Сімки наступного тижня проведуть онлайн-саміт щодо ситуації в Афганістані. Про це домовилися президент США Джо Байден та прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, повідомляє пресслужба Білого дому.
Лідери заявили про необхідність у подальшому координувати свої дії щодо Афганістану, насамперед ідеться про гуманітарну допомогу та підтримку біженців.
Раніше в Брюсселі заявили, що ЄС співпрацюватиме з майбутнім урядом Афганістану - за умови мирного врегулювання ситуації в країні та дотримання прав і свобод громадян.
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