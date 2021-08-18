Українці з військової бази в Афганістані перебувають у безпеці - МЗС [ Редактировать ]
12 українців, які заблоковані на одній із військових баз в Афганістані перебувають у безпеці! Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Каже, на цій базі також є сотні громадян інших країн. І наразі ведуться активні, але не публічні перемовини щодо їхнього порятунку.
Дипломат підтвердив, що українці - це колишні військовослужбовці, вони працювали за контрактом у військовій компанії. Загалом в Афганістані лишилося понад 150 наших земляків та членів їхніх родин. Усіх обіцяють повернути.
Олег Николенко, речник Міністерства закордонних справ України:
Безпечні шляхи евакуації зараз пропрацьовуються. Щойно з'явиться можливість, громадянам залежно від їхнього місцезнаходження будуть запропоновані варіанти, що потрібно зробити для того, щоб евакуюватися і це стосується і цієї ж групи. Щойно буде пропрацьована можливість і ми матимемо розуміння, що шлях безпечний - їм буде запропоновано відповідні дії 15.
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