12 українців, які заблоковані на одній із військових баз в Афганістані перебувають у безпеці! Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Каже, на цій базі також є сотні громадян інших країн. І наразі ведуться активні, але не публічні перемовини щодо їхнього порятунку.

Дипломат підтвердив, що українці - це колишні військовослужбовці, вони працювали за контрактом у військовій компанії. Загалом в Афганістані лишилося понад 150 наших земляків та членів їхніх родин. Усіх обіцяють повернути.

Олег Николенко, речник Міністерства закордонних справ України: