На Луганщині ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування [ Редактировать ]
Українського військового поранено напередодні на фронті. Поблизу Водяного на півдні Донеччини незаконні збройні формування відкривали вогонь із мінометів 120 калібру. Загалом минулої доби 11 порушень режиму тиші з боку ворога. Зі 120 та 82 мінометів противник бив у районі Золотого-4 та Пісків.
Зі стрілецької зброї двічі атакував позиції армійців поблизу Причепилівки. А на півночі Луганщини ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування.
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