Олександр Петраков очолив збірну Україну [ Редактировать ]
У національної збірної України новий тренер. Українська асоціація футболу затвердила на посаду Олександра Петракова. Він очолював збірну гравців до 19 років. А з командою 20-річних виграв чемпіонат світу два роки тому.
Посада головного тренера була вакантною з початку серпня, коли роботу припинив Андрій Шевченко. Перший матч під керівництвом Петракова збірна зіграє першого вересня проти Казахстану. Це буде матч відбірного етапу до чемпіонату світу.
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