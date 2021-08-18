Трудовой коллектив Николаевского авиаремонтного предприятия (НАРП), входящего в состав ГК "Укроборонпром", объявил об участии в акции протеста – пикетировании Офиса Президента, - сообщается в открытом письме к Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Вынуждены обратиться к Вам во второй раз, поскольку не получили ответа на предыдущее обращение по ситуации, сложившейся с назначением директора нашего предприятия. Вы не ответили и председателю Профсоюза оборонной промышленности Украины, который выразил обеспокоенность давлением на трудовой коллектив НАРП", - отметили в письме.

Работники завода возмущены попытками главы Укроборонпрома Юрия Гусева навязать им нового руководителя – Андрея Ликаренко.

"Считаем недопустимым, чтобы оборонным заводом руководил человек в статусе обвиняемого в уголовном производстве по статье «мошенничество». Есть достаточно оснований, чтобы считать такие действия Укроборонпрома, имеющими коррупционную основу. Общество должно знать, какова истинная цель Гусева, предлагающего назначить директором стратегического предприятия человека с уголовным следом", - отмечают в коллективе.

Люди выразили поддержку действующему директору Виктору Кирницкому, в период управления которого завод стал экономически успешным и обеспечил высокие социальные стандарты работникам.

"Мы поражены, что нас не слышат в областной администрации, Укроборонпроме и в Офисе Президента Украины. Ваше коллективное пренебрежение оставляет коллективу ГП НАРП единственную возможность донести свою позицию – активный протест. Мы вынуждены в год 30-летия Независимости выйти на улицу, поскольку власть отказывается от общения с людьми, которые содержат ее своими налогами", - говорится в письме.

При этом, в трудовом коллективе выразили осторожную надежду, что президенту хватит понимания цивилизованно решить конфликт трудового коллектива НАРП и главы Укроборонпрома, которого он лично назначал на должность.