На Луганщині від мінометного обстрілу постраждала мирна жителька [ Редактировать ]
На Луганщині від мінометного обстрілу постраждала мирна жителька.
Ворог ударив по селищу Золоте-4 із заборонених калібрів. У цей час жінка саме верталася додому. Міна розірвалася на вулиці - буквально за кілька метрів від неї. У жінки кілька осколкових поранень і, ймовірно, контузія. Медики оцінюють її стан, як середньо-важкий.
Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:
Саме по цій вулиці жінка поверталась додому і на цьому місці її застав вибух. До місця падіння міни буквально 10 метрів. Коли вона почула вибух, вона присіла і пригнулась ось тут, біля паркану. Декілька осколків - один в плече і пару осколків в ногу.
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