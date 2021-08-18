На Луганщині від мінометного обстрілу постраждала мирна жителька.

Ворог ударив по селищу Золоте-4 із заборонених калібрів. У цей час жінка саме верталася додому. Міна розірвалася на вулиці - буквально за кілька метрів від неї. У жінки кілька осколкових поранень і, ймовірно, контузія. Медики оцінюють її стан, як середньо-важкий.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України: