У Європі через події в Афганістані бояться повторення міграційної кризи. Коли десятки тисяч сирійців намагалися за будь-яку ціну потрапити на Захід. Однак й Америка, і європейські країни обіцяють прийняти в себе афганців.

Штати та Велика Британія говорять, що готові прихистити по 20 тисяч людей. Щоправда, не одразу - а поступово. Приміром, у Королівстві за перший рік право на проживання оформлять 5 тисячам втікачів. І перевагу надаватимуть жінкам.

Це черга афганців у аеропорту Кабула. Вони - серед перших щасливців, кого забере британський військовий літак. Останні перевірки багажу та паспортів. І людей заводять на борт. За кілька годин втікачів приймають на англійській військовій базі.

Насамперед Лондон вивозить усіх тих, кому загрожує найбільша небезпека від нової афганської влади. Це перекладачі, які працювали з воєнними, місцеві співробітники міжнародних громадських організацій та активісти.

Нуралгак Насімі, засновник асоціації Афганістану та Центральної Азії у Великій Британії:

"Талібан" зараз прочісує вулиці, ходить від хати до хати. І якщо таліби знайдуть людей, які працювали журналістами чи були активістами, допомагали Заходу, їх переслідують, катують та вбивають.

Саме тому, робота у Кабульському аеропорту не припиняється. Посол Великої Британії просто в терміналі видає афганцям візи для перельоту. За перший рік Лондон планує вивезти 5 тисяч людей, з якими співпрацювали британці.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Також ми створимо безпечні та законні шляхи для тих афганців, які найбільше потребують переселення до Великої Британії. Отже, на додачу до тих, з ким ми працювали безпосередньо, ми обіцяємо надати притулок ще п'яти тисячам афганців цього року. Пріоритет надаватимемо найбільш вразливим верствам населення, особливо жінкам та дітям.

Закони шаріату особливо жорстокі до жінок. Їм не дозволяють навчатися, працювати та навіть виходити на вулицю без супроводу чоловіків. Загалом Британія обіцяє прийняти 20 тисяч біженців від "Талібану". Але не всіх одразу, а поступово - протягом кількох років. І це рішення уряду вже розкритикувала опозиція.

Джеремі Корбін, колишній лідер опозиції, депутат парламенту Великої Британії:

Нашою метою має бути абсолютна підтримка тих, хто намагається вибратися з Афганістану, хто ризикує своїм життям. Тих, хто працював на армію, в уряді, усіх жінок, які були активними у суспільстві. Ідея обмежити кількість біженців, яких ми приймемо, - немислима і неприйнятна.

В інших європейських країнах поки що не повідомляють, скількох біженців з Афганістану готові прийняти. Уряди зайняті евакуацією своїх громадян та тих місцевих, які працювали на організації ЄС. Та Брюссель уже стурбований можливим сплеском незаконної міграції.

Жозеп Боррель, високий представник ЄС із закордонних справ:

Ми маємо зробити все, щоби нова політична ситуація в Афганістані, яку створило повернення "Талібану", не призвела до великого міграційного руху в напрямку Європи. Необхідно скоординувати дії держав-членів ЄС і транзитних країн.

Найбільший міграційний тягар має припасти на Сполучені Штати. Близько 20 тисяч афганців уже чекають на отримання американської візи, і це число лише зростатиме. Вашингтон дуже повільно розглядає візові заяви, це може тривати роками. Тому на час очікування, просить сусідні з Афганістаном країни тимчасово прийняти втікачів.

Спільну стратегію щодо міграційної кризи та ставлення до нової влади в Афганістані країни Великої сімки обговорять на позачерговому саміті. Президент США та британський прем'єр домовилися організувати віртуальну зустріч наступного тижня.