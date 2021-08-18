Танки, літаки і катери: у Києві пройшла перша репетиція параду до Дня Незалежності [ Редактировать ]
Київ зупинився. У середмісті танки і колони військових. Сьогодні у столиці перша репетиція параду до Дня Незалежності. І хоча це лише репетиція, дійство вже масштабне. Київ у буквальному сенсі "почервонів". Якщо подивитися на автомобільні інтерактивні мапи, то зараз у місті довжелезні затори. Бо від обіду і до першої ночі центр закритий для проїзду.
Що ж там відбувається зараз? І що обіцяють 24 серпня?
Це перша репетиція параду військ у центрі столиці. Крок карбують військовослужбовці Збройних сил України, кінологічний підрозділ зі своїми службовими собаками, курсанти й зведений оркестр. Вони - так звана "піша колона". Військові діляться: до свята готуються вже кілька місяців.
Фізично складно. Графік напружений. - Ваше завдання яке? - Пройти стройовим кроком.
Це мій обов'язок. Готувалися дуже довго і ми бажаємо пройти якомога краще.
Щоб потрапити на парад, треба відповідати певним критеріям, - каже нашій знімальній групі курсант Віталій.
У нас був дуже серйозний відбір, не кожен може потрапити. Щоб сюди потрапити - ріст як мінімум, і ти маєш ходити гарно. Це не просто так, що захотів - поїхав.
Це дуже почесно пройтися Хрещатиком на 30 річницю Незалежності
Окрім пішої колони традиційно буде проїзд механізованої колони та проліт повітряної - остання цього року особлива. Одночасно в небі буде авіація Повітряних сил Сухопутних військ, військово-морських сил, Державної прикордонної служби, Нацгвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій та держав-партнерів. Над Хрещатиком летітиме і найбільший важовозний літак у світі Ан-225 "Мрія". У ювілейному параді військ задіяно понад 5 тисяч військових, більше п'ятдесяти літальних апаратів, 400 одиниць зброї і техніки.
Наше завдання - продемонструвати стройовий крок, злагодженість "коробки" і довести, що в нас сильні війська та сильна країна.
З собакою не складно, вона звикла до мене, ми дружимо з нею. - Не втомлюється собака? - Втомлюється…
Охочих побачити репетицію чимало. Дехто приїхав зумисне, дехто - вертався з роботи й задивився.
Парад супер! Ребенку нравится. Мы технику ждем, ребята хорошо маршируют, молодцы.
Я в захваті! Ви знаєте, такий вир почуттів мене переповнює - я йду на роботу, думаю щось надзвичайне буде саме 24-го.
Я приїхав з Польщі. Дійство просто фантастичне. У моїй країні все не так масштабно. Тут дуже багато людей, і техніка ще буде.
Цього року Україна вперше відійде від радянської традиції - не буде об'їзду військ і привітання кожної "коробки" військових окремо. Також цей парад відбудеться без важкої техніки. Так вирішили щоб не пошкодити дорожнє покриття. По завершенні - артилерійський салют на Трухановому острові. Репетицій до свята заплановано три. Доводять все до ідеалу - до півночі.
Не лише на Хрещатику буде святковий парад, а й на Дніпрі. Там теж сьогодні готувалися до визначної дати - це так званий "річковий" парад. Маневри відпрацьовували малі броньовані артилерійські катери "Костопіль","Бердянськ", "Нікополь" та десантні - "Сватове", "Малин" і "Станіслав".
Святкового дня парад на воді відбудеться о 14 годині поруч з Трухановим островом і Річковим вокзалом.
А ще сьогодні провели репетицію концерту до Дня Незалежності. "Подробиці" побували й там. Тож хто виступатиме? І чим дивуватимуть українців постановники та співаки? Дивіться у нашому випуску репортаж з-за лаштунків.
по теме
Як готуються військові, що нового підготували та від чого відмовилися організатори параду?
Цьогоріч організатори вирішили позбутись елементів, притаманних радянським парадам і наблизити урочистий марш до європейських стандартів
Як готуються військові, що нового підготували та від чого відмовилися організатори параду
Артисти народного танцю та прихильники парашутного спорту представлять унікальний повітряно-танцювальний проект до Дня Незалежності України
Біля знаменитого Тауерського мосту зібралися наші земляки - з їхньою допомогою величезний український прапор розпростали на набережній Темзи