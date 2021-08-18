Київ зупинився. У середмісті танки і колони військових. Сьогодні у столиці перша репетиція параду до Дня Незалежності. І хоча це лише репетиція, дійство вже масштабне. Київ у буквальному сенсі "почервонів". Якщо подивитися на автомобільні інтерактивні мапи, то зараз у місті довжелезні затори. Бо від обіду і до першої ночі центр закритий для проїзду.

Що ж там відбувається зараз? І що обіцяють 24 серпня?

Це перша репетиція параду військ у центрі столиці. Крок карбують військовослужбовці Збройних сил України, кінологічний підрозділ зі своїми службовими собаками, курсанти й зведений оркестр. Вони - так звана "піша колона". Військові діляться: до свята готуються вже кілька місяців.

Фізично складно. Графік напружений. - Ваше завдання яке? - Пройти стройовим кроком.

Це мій обов'язок. Готувалися дуже довго і ми бажаємо пройти якомога краще.

Щоб потрапити на парад, треба відповідати певним критеріям, - каже нашій знімальній групі курсант Віталій.

У нас був дуже серйозний відбір, не кожен може потрапити. Щоб сюди потрапити - ріст як мінімум, і ти маєш ходити гарно. Це не просто так, що захотів - поїхав.

Це дуже почесно пройтися Хрещатиком на 30 річницю Незалежності

Окрім пішої колони традиційно буде проїзд механізованої колони та проліт повітряної - остання цього року особлива. Одночасно в небі буде авіація Повітряних сил Сухопутних військ, військово-морських сил, Державної прикордонної служби, Нацгвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій та держав-партнерів. Над Хрещатиком летітиме і найбільший важовозний літак у світі Ан-225 "Мрія". У ювілейному параді військ задіяно понад 5 тисяч військових, більше п'ятдесяти літальних апаратів, 400 одиниць зброї і техніки.

Наше завдання - продемонструвати стройовий крок, злагодженість "коробки" і довести, що в нас сильні війська та сильна країна.

З собакою не складно, вона звикла до мене, ми дружимо з нею. - Не втомлюється собака? - Втомлюється…

Охочих побачити репетицію чимало. Дехто приїхав зумисне, дехто - вертався з роботи й задивився.

Парад супер! Ребенку нравится. Мы технику ждем, ребята хорошо маршируют, молодцы.

Я в захваті! Ви знаєте, такий вир почуттів мене переповнює - я йду на роботу, думаю щось надзвичайне буде саме 24-го.

Я приїхав з Польщі. Дійство просто фантастичне. У моїй країні все не так масштабно. Тут дуже багато людей, і техніка ще буде.

Цього року Україна вперше відійде від радянської традиції - не буде об'їзду військ і привітання кожної "коробки" військових окремо. Також цей парад відбудеться без важкої техніки. Так вирішили щоб не пошкодити дорожнє покриття. По завершенні - артилерійський салют на Трухановому острові. Репетицій до свята заплановано три. Доводять все до ідеалу - до півночі.

Не лише на Хрещатику буде святковий парад, а й на Дніпрі. Там теж сьогодні готувалися до визначної дати - це так званий "річковий" парад. Маневри відпрацьовували малі броньовані артилерійські катери "Костопіль","Бердянськ", "Нікополь" та десантні - "Сватове", "Малин" і "Станіслав".

Святкового дня парад на воді відбудеться о 14 годині поруч з Трухановим островом і Річковим вокзалом.

А ще сьогодні провели репетицію концерту до Дня Незалежності. "Подробиці" побували й там. Тож хто виступатиме? І чим дивуватимуть українців постановники та співаки? Дивіться у нашому випуску репортаж з-за лаштунків.