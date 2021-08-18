Відкриття українських істориків. Науковці вперше з'ясували, який вигляд мала корона Данила Романовича - першого українського монарха. Нині королівський вінець втрачений, але вченим вдалося розробити 3D-модель головного убору.

Корона Данила Галицького - одна із загадок української історії. Князь Данило Романович отримав її з рук представника Папи Римського у 1253 році. Відтоді Русь стала королівством. Згодом державу захопили поляки, корону - вивезли, її сліди згубилися.

Монарший символ, найімовірніше, переробили на головний убір єпископів у Перемишлі. Але й цей артефакт втрачено в часи німецької окупації. Нині, кажуть історики, єдине достовірне зображення корони Данила Галицького - це відбитки на митних пломбах 13 століття - зліпках завбільшки з наші 10 копійок.

Олександр Алфьоров, кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту історії України:

Ми не можемо впевнено сказати, який монарх тут зображений - Данило Галицький чи його син, Лев Данилович, але ми впевнено знаємо, що зображена тут корона є атрибутом державності тодішньої. Вона не перероблювалася, вона виглядала саме такою, як вона була надана один раз Папою Римським Данилові Галицькому.

Історики дослідили зображення, проаналізували середньовічну моду на головні убори монархів - і ось результат: 3D-модель корони з трьох ярусів. Оздоблена смарагдами, сапфірами, рубінами й перлинами. Дослідники запевняють: корону варто відтворити. Адже вона символізувала рівність королівства Русь з тодішніми європейськими монархіями. І є значимою для української державності.

Валерій Міщенко, архітектор і засновник студії архітектури та історичних реконструкцій RE^ARCH:

Корона Святого Вацлава в Чехії, зроблена копія і вона експонується, або як от відносяться угорці до своєї корони Святого Штефана. Про англійську монархію взагалі годі й говорити. Тобто нам, думаю, також треба позиціювати себе як державу з потужним корінням.

За словами науковців, корону на основі їхнього 3D-зображення тепер можна надрукувати на 3D-принтері. Для цього сподіваються отримати підтримку від держави.