Одеса готується до військового параду в День Незалежності України [ Редактировать ]
В Одесі готуються до військового параду в День Незалежності України. Катери й судна Військово-Морських сил відпрацювали урочисте проходження разом із прикордонниками. Залучили також авіацію.
Дійство розпочнеться 24 серпня о десятій годині поблизу пляжу Ланжерон. Морем пройдуть бойові кораблі, десант демонструватиме показові військові дії. Зокрема, висадку на узбережжя із застосуванням піротехніки. Планують, що у параді братимуть участь і ВМС країн НАТО.
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