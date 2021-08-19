Через збільшення потоку нелегалів Польща розширить паркан на кордоні з Білоруссю. Огорожу з колючого дроту продовжать на 50 кілометрів, посилять державну межу військовими, а також відправлять правоохоронців на допомогу Литві.

Крім того, Рада міністрів схвалила законопроєкт, за яким долю затриманих на кордоні мігрантів вирішуватимуть за прискореною процедурою. За минулу добу польсько-білоруський кордон намагалися перетнути 138 нелегалів. 130 з них розвернули назад.