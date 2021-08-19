Поїхав у самій сорочці, прихопивши кілька книжок. Колишній президент Афганістану записав відеозвернення до свого народу. У ньому Ашраф Гані спростував чутки про вивезені мільйони. Запевнив - виїхати з країни його змусила служба безпеки. А також повідомив, що шукає нагоди повернутися та сподівається, що в Афганістані незабаром настануть мир і стабільність.

Про те, що глава держави покинув країну, стало відомо 15 серпня. Нині він перебуває в Арабських Еміратах. Його доправили до лікарні через погіршення самопочуття.

Ашраф Гані, колишній президент Афганістану: