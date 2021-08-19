Колишній президент Афганістану записав відеозвернення до народу [ Редактировать ]
Поїхав у самій сорочці, прихопивши кілька книжок. Колишній президент Афганістану записав відеозвернення до свого народу. У ньому Ашраф Гані спростував чутки про вивезені мільйони. Запевнив - виїхати з країни його змусила служба безпеки. А також повідомив, що шукає нагоди повернутися та сподівається, що в Афганістані незабаром настануть мир і стабільність.
Про те, що глава держави покинув країну, стало відомо 15 серпня. Нині він перебуває в Арабських Еміратах. Його доправили до лікарні через погіршення самопочуття.
Ашраф Гані, колишній президент Афганістану:
Я не маю наміру тікати чи лишатися у вигнанні. Поки що я перебуваю в Еміратах, щоби зупинити кровопролиття і хаос. Я веду перемови про повернення в Афганістан. Якби я лишився, обраного президента знову повісили б на очах афганців. Я не боюся смерті, але не хочу ганьби для Афганістану. Не вірте тому, хто каже, що ваш президент продав вас і утік заради власної вигоди. Мене вигнали так, що я навіть не встиг перевзутися.
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