На Донбасі загинув український військовий [ Редактировать ]
Одного українського військового вбили сьогодні на Донбасі незаконні збройні формування. У Штабі ООС висловлюють співчуття рідним і близьким загиблого.
Від початку доби ворог уже тричі обстріляв позиції українських оборонців. Біля Кримського застосував 120-мм міномети. Зі стрілецької зброї обстрілювали позиції неподалік Новоолександрівки. А неподалік Нью-Йорка ворог ударив з гранатометів.
Минулої доби було три ворожі атаки. Противник цілив з важких мінометів та гранатометів.
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