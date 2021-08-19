В Італії п’яту добу не можуть розігнати масштабну рейв-вечірку [ Редактировать ]
В Італії п'ять днів не можуть розігнати масштабну рейв-вечірку. Близько 5 тисяч людей нелегально зібралися поблизу міста Вітербо. Організували захід через соцмережі ще 14 серпня. На ньому загинув учасник - 25-річний англієць утопився в озері.
Зону вечірки оточила поліція, туди більше нікого не пускають. За повідомленням італійського МВС, силу правоохоронці не застосовують, бо це надто ризиковано.
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