Фінляндія не депортуватиме мігрантів з Афганістану, допоки ситуація в країні не стане безпечною. Відповідну заяву зробили в МВС. Також переглянуть попередні відмови щодо притулку афганським біженцям.

Минулого тижня уряд вирішив, що Фінляндія може прийняти 170 осіб з Афганістану. Ця квота включає громадян, які працювали на владу.