Фінляндія переглядає умови депортації афганських мігрантів [ Редактировать ]
Фінляндія не депортуватиме мігрантів з Афганістану, допоки ситуація в країні не стане безпечною. Відповідну заяву зробили в МВС. Також переглянуть попередні відмови щодо притулку афганським біженцям.
Минулого тижня уряд вирішив, що Фінляндія може прийняти 170 осіб з Афганістану. Ця квота включає громадян, які працювали на владу.
по теме
Єврокомісія просить спільноту активізувати участь в евакуації афганців та збільшити квоти на переселення мігрантів з цієї країни
Захоплення влади в Афганістані талібами може привести до міграційної кризи в Україні, - про це заявив глава РНБО Олексій Данілов
Перевагу віддаватимуть жінкам та дівчатам, яким найважче житиметься на батьківщині за законами шаріату
Перевагу віддаватимуть жінкам та дівчатам, яким найважче житиметься на батьківщині за законами шаріату
Лідери країн "Великої Сімки" проведуть онлайн-саміт щодо ситуації в Афганістані