Главу Харьковского облсовета уволили с должности [ Редактировать ]
Депутаты Харьковского облсовета проголосовали за увольнение Артура Товмасяна с должности председателя. Решение принято на внеочередном заседании 19 августа.
Об этом сообщает РЕДПОСТ.
Заседание облсовета началось с рассмотрения вопроса об увольнении Товмасяна в связи с досрочным прекращением полномочий.
Сам Товмасян сообщил, что подал заявление о сложении полномочий.
Облсовет поддержал увольнение председателя Артура Товмасяна. "За" проголосовали 88 депутатов.
Также на повестке внеочередной сессии вопросы об избрании главы харьковского облсовета и об определении условий оплаты труда главы облсовета.
Ранее сообщалось, что Зеленский назначил Чауса губернатором Черниговской области.
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