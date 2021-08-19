Депутаты Харьковского облсовета проголосовали за увольнение Артура Товмасяна с должности председателя. Решение принято на внеочередном заседании 19 августа.

Об этом сообщает РЕДПОСТ.

Заседание облсовета началось с рассмотрения вопроса об увольнении Товмасяна в связи с досрочным прекращением полномочий.

Сам Товмасян сообщил, что подал заявление о сложении полномочий.

Облсовет поддержал увольнение председателя Артура Товмасяна. "За" проголосовали 88 депутатов.



Также на повестке внеочередной сессии вопросы об избрании главы харьковского облсовета и об определении условий оплаты труда главы облсовета.

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил Чауса губернатором Черниговской области.