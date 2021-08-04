Кабмин уволил Антона Геращенко [ Редактировать ]
В среду, 4 августа, во время заседания Кабинета министров Украины был с должности заместителя министра внутренних дел был уволен Антон Геращенко.
Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко.
"Геращенко уволили по собственному желанию", - уточнил источник.
Как сообщали "Подробности", Зеленский сменил главу Службы внешней разведки.
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