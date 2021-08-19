Стабільність в Україні. Ціни на продукти стабільно зростають. За даними Держстату, проти липня минулого року вони збільшилися в середньому на понад 10 відсотків. Зокрема подорожчало м'ясо. Проти грудня попереднього року куряче філе та яловичина зросли в ціні майже на 20 гривень. Детальніше про економічний стан країни - Кирило Воронко.

Українцям, за прогнозами експертів, варто готуватися до чергового здорожчання продуктів та комунальних послуг. Як зазначив ексміністр фінансів Ігор Уманський, ціни на опалення в містах зростуть на 40-70 відсотків. Так, у червні минулого року населення платило за кубометр газу 2 гривні 74 копійки (2,74 грн), у серпні - чотири з половиною гривні(4,5 грн), а у серпні поточного року - 8 гривень.

Згідно з дослідженням Держстату, станом на серпень щонайменше половина дорослого населення України 50,4% заявила про істотне погіршення матеріального становища. Лише 1% українців вважає себе представниками середнього класу, водночас 67% людей зараховують себе до бідних. За результатами проведеного опитування Київського міжнародного інституту соціології, в Україні більше як у 14% населення не вистачає грошей навіть на їжу. Лише близько 33 % 32,8% громадян спроможні купувати продукти харчування та одяг.

* * *

Винний завод у Одесі планують приватизувати за 65 мільйонів гривень. Про це повідомила пресслужба Фонду держмайна. "Одесавинпром" площею понад 22 тисячі квадратних метрів виставили на аукціон. Компанія є виробником, зокрема, ігристих вин. У першій половині цього року вона зазнала збитків у розмірі 14 мільйонів. Торги з продажу одеського винзаводу відбудуться 14 вересня.

* * *

Щоб замінити маршрутки у Києві на автобуси знадобиться 15 мільярдів гривень. Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації - Костянтин Усов. За його словами, для цього треба придбати щонайменше одну тисячу повнорозмірних автобусів, а це 10 мільярдів гривень. І ще 5 мільярдів потрібно на оснащення. Він додав, що така сума "непідйомна" для міста.

Якщо ж не місто, то приватники мають придбати замість старих - нові. Але маршрутки мають відповідати нинішнім вимогам КМДА: вони повинні бути обладнані кондиціонерами та дотримуватися температурного режиму. На конкурсах перевізників обиратимуть лише тих, хто відповідає цим вимогам. Заступник голови також порадив приватникам поїхати в Люксембург, Берлін і купити там не новий, але повноцінний та якісний транспорт. Це буде в рази краще, ніж іржаві бляшанки.

* * *

23 серпня банки в Україні не працюватимуть. За інформацією Нацбанку цей робочий день перенесли на 28 серпня. 23 у разі необхідності можуть здійснювати касові операції, але без відкриття операційної зали фінустанови. 24 серпня - святковий вихідний день. Тож 25, 26, 27 та 28 серпня - звичайні робочі банківські дні.