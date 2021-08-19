У Франції від лісових пожеж загинули двоє людей [ Редактировать ]
Двоє людей загинули внаслідок лісових пожеж у Франції. Ще 24 - постраждали, серед них п'ятеро - рятувальники. Полум'я поширюється південним регіоном країни. Найбільших втрат зазнала Рив'єра. Там вогонь уже випалив понад 5 тисяч гектарів лісів та виноградників.
Також пожежа знищила лінію електропередач, залишивши без електрики кілька населених пунктів. Владі довелося евакуювати майже 7 тисяч жителів. Не вщухають пожежі у Греції. Вогонь дістався околиці Афін. Потерпають від лісових пожеж Сполучені Штати Америки. На півночі Каліфорнії згоріло понад 85 будівель, ще понад шість тисяч - під загрозою, в регіоні триває евакуація.
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