В Украине появятся опознавательные знаки для "вакцинированных" заведений [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения Украины предложит ввести для помещений, где от коронавируса вакцинировали весь персонал, специальные стикеры. Это нововведение касается как заведений общественного питания, так и других предприятий.
Наклейки будут использоваться в коллективах, где работники прошли полный цикл иммунизации от коронавирусной инфекции. На них напишут: "Мы вакцинированы от COVID-19", "У нас безопасно!", "Давай и ты!".
Если в вашей организации есть более 50 желающих вакцинироваться - вас может прививать мобильная бригада. Запись по телефону контакт-центра Минздрава 0800 60 20 19.
Отмечается, что для скачивания и печати наклейки нужно зайти по специальной ссылке, созданной Министерством здравоохранения Украины.
Читайте также, Кабинет министров Украины расширил список вакцин от COVID, после вакцинации которыми можно получить соответствующий сертификат. В частности, в перечень внесли препарат Janssen (Johnson & Johnson), сертификат после вакцины Janssen будет доступен через две недели со дня прививки.
Кроме того, глава Минздрава Украины Виктор Ляшко выдал новое распоряжение по ликвидации последствий COVID-19. Оно, в частности, предусматривает изменение графика работы центров вакцинации, он дал специальное распоряжение руководителям областных и Киевской городской государственной администрации.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Прививки можно сделать в пунктах или центрах вакцинации
Информацией поделился главный санитарный врач
Всего в стране вакцинировали боле 4 миллионов граждан
Все желающие смогут получить прививку вакцинами 4 производителей
Всего в стране прививку сделали боле 4,4 миллионов человек