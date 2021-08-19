Министерство здравоохранения Украины предложит ввести для помещений, где от коронавируса вакцинировали весь персонал, специальные стикеры. Это нововведение касается как заведений общественного питания, так и других предприятий.

Наклейки будут использоваться в коллективах, где работники прошли полный цикл иммунизации от коронавирусной инфекции. На них напишут: "Мы вакцинированы от COVID-19", "У нас безопасно!", "Давай и ты!".

Если в вашей организации есть более 50 желающих вакцинироваться - вас может прививать мобильная бригада. Запись по телефону контакт-центра Минздрава 0800 60 20 19.

Отмечается, что для скачивания и печати наклейки нужно зайти по специальной ссылке, созданной Министерством здравоохранения Украины.

Читайте также, Кабинет министров Украины расширил список вакцин от COVID, после вакцинации которыми можно получить соответствующий сертификат. В частности, в перечень внесли препарат Janssen (Johnson & Johnson), сертификат после вакцины Janssen будет доступен через две недели со дня прививки.

Кроме того, глава Минздрава Украины Виктор Ляшко выдал новое распоряжение по ликвидации последствий COVID-19. Оно, в частности, предусматривает изменение графика работы центров вакцинации, он дал специальное распоряжение руководителям областных и Киевской городской государственной администрации.

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