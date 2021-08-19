Це підтверджують і американці. Зараз в аеропорту перебуває 5 тисяч їхніх військових. І фактично вони є єдиною гарантією відносного порядку та безпеки людей, які чекають на вивезення.

Сьогодні - день Незалежності Афганістану. І саме цього дня таліби оголосили про створення Ісламського емірату. І водночас у країні починається рух опору талібану. Одним із його лідерів готовий стати син національного афганського героя. Докладніше - Катерина Кравець.

Обіцянки - далекі від реальності. Попри всі запевнення талібів у лояльності до інакодумців вони вже активізували пошук афганців, які співпрацювали із західними силами. Принаймні про це йдеться в секретній доповіді ООН, яку отримали журналісти New York Times і Бі Бі Сі.

За цими даними, таліби арештовують та погрожують стратою членам родин розшукуваних, якщо ті не здадуться Талібану. Тож потік охочих утекти з країни не меншає. Люди цілодобово перебувають у аеропорту Кабула. Зараз летовище охороняє близько п'яти тисяч американських солдатів. І військове командування США застерігає талібів від спроб атакувати аеропорт.

Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету керівників штабів армії США:

Ми - військові США, маємо намір вивезти усіх американських громадян, які хочуть виїхати з Афганістану. Окрім того, плануємо евакуювати тих, хто роками нас підтримував. Прагнемо вивезти якомога більше людей. Наразі ситуація з безпекою в аеропорту - стабільна. Однак загрози є. І за потреби, ми негайно і без вагань вдамося до військових дій.

І вже з'явилася інформація, що таліби на блок-постах не пропускають афганців до аеропорту. Хоча обіцяли не перешкоджати.

А в загибелі 12 людей на летовищі звинувачують іноземців. Та й ситуація з правами жінок - не відповідає обіцяному.

Шабнам Хан Давран, колишня ведуча новин телеканалу RTA:

Я шість років пропрацювала журналісткою на Національному телебаченні. Сьогодні мене не пустили на роботу на відміну від моїх колег-чоловіків. Якщо світ зараз чує мене, прошу, допоможіть - наші життя під загрозою!

Країною прокотилася перша хвиля велелюдних протестів незгодних із режимом талібів. Бо саме сьогодні - день незалежності Афганістану. У Кабулі та інших містах люди вийшли з державними прапорами, які бойовики - замінюють на свою символіку.

За даними Ройтерз, у місті Асадабад люди навіть намагалися зірвати стяги талібів, і за це ті відкрили вогонь. Кілька осіб загинули. До опору проти "Талібану" закликав громадян - Ахмад Масуд. Це син афганського героя, легендарного Ахмада Шаха Масуда - польового командира та лідера моджахедів у вісімдесятих-дев'яностих роках, якого ще називали "панджширським левом". Лист молодого Масуда оприлюднило французьке видання La Règle du Jeu

Мій батько, національний герой Ахмад Шах Масуд, залишив мені спадщину. І ця спадщина - боротьба за свободу афганців. Цей бій тепер мій. Ми закликаємо всіх вільних афганців, усіх тих, хто відкидає рабство, приєднатися до нашого бастіону Панджшир, останнього вільного регіону на нашій змученій землі.

Афганська провінція Панджшир - це регіон, де живуть переважно таджики. І ані в дев'яності, ані зараз там не було влади талібів.

Своє звернення записав і колишній президент країни Ашраф Гані, в якому виправдовується за втечу. І теж закликає до боротьби. Щоправда, сам перебуває далеко від Афганістану в Арабських Еміратах.

Ашраф Гані, колишній президент Афганістану:

Я веду перемови про повернення в Афганістан. Якби я лишився, обраного президента знову повісили б на очах афганців. Я не боюся смерті, але не хочу ганьби для Афганістану. Не вірте тому, хто каже, що ваш президент продав вас і утік заради власної вигоди. Мене вигнали так, що я навіть не встиг перевзутися.

А тим часом Талібан сьогодні, символічно на день незалежності, оголосив про створення Ісламського емірату Афганістан.