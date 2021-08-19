Україна отримала 800 тисяч доз вакцини від Греції, Польщі та Литви [ Редактировать ]
800 тисяч доз "АстраЗенеки" Україна отримала від Греції, Польщі та Литви. Вакцину розподілять між тими, хто очікує на другу дозу саме цього виробника, та центрами щеплень. А повністю імунізовані на сьогодні вже майже три мільйони українців. На другий укол проти ковіду очікують майже п'ять мільйонів.
Водночас число інфікованих коронавірусом продовжує зростати. За добу маємо плюс півтори тисячі нових випадків. Одужали - 900 людей. Найбільша кількість хворих - у столиці, а також у Харківській та Одеській областях.
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