В МОЗ развеяли главные мифы о туберкулезе [ Редактировать ]
Представители украинского Минздрава назвали самые распространенные мифы про туберкулез, которые порождают много лишнего и вредного. Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.
"Туберкулез это навсегда", "Этим болеют только бездомные", "Таких пациентов лучше изолировать от общества", "Не бери ничего от больного".
В связи с этим врачи рассказали честные факты об этой болезни:
- туберкулез НЕ передается через книги, предметы быта или рукопожатие;
- человек, который уже вылечился от туберкулеза, не представляет угрозы для окружающих;
- туберкулезом почти невозможно заразиться в кафе, супермаркете или общественном месте;
- болеть туберкулезом НЕ стыдно. Любой человек может оказаться в обстоятельствах, которые создают риск инфицирования туберкулезом;
- туберкулез можно лечить амбулаторно. Все зависит от состояния пациента и тяжести течения заболевания.
Также эксперты посоветовали выходить за рамки устаревших представлений об этой болезни.
Ранее мы писали о том, что в связи с коронавирусом в 2020 году в мире ухудшилась ситуация с туберкулезом.
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