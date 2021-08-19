Представители украинского Минздрава назвали самые распространенные мифы про туберкулез, которые порождают много лишнего и вредного. Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

"Туберкулез это навсегда", "Этим болеют только бездомные", "Таких пациентов лучше изолировать от общества", "Не бери ничего от больного".

В связи с этим врачи рассказали честные факты об этой болезни:

туберкулез НЕ передается через книги, предметы быта или рукопожатие;

человек, который уже вылечился от туберкулеза, не представляет угрозы для окружающих;

туберкулезом почти невозможно заразиться в кафе, супермаркете или общественном месте;

болеть туберкулезом НЕ стыдно. Любой человек может оказаться в обстоятельствах, которые создают риск инфицирования туберкулезом;

туберкулез можно лечить амбулаторно. Все зависит от состояния пациента и тяжести течения заболевания.

Также эксперты посоветовали выходить за рамки устаревших представлений об этой болезни.

Ранее мы писали о том, что в связи с коронавирусом в 2020 году в мире ухудшилась ситуация с туберкулезом.

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