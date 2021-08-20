У Польщі створюють табори для мігрантів з Білорусі [ Редактировать ]
Польща створює табори для мігрантів на кордоні з Білоруссю. Лише від початку серпня нелегально перетнути державну межу намагалися 2 тисячі 100 людей. З огляду на це на сході країни вже запрацювали два притулки. Також шукають місце для створення ще кількох таборів.
У відповідь на європейські санкції, режим Лукашенка припинив затримувати нелегалів, які намагаються потрапити до ЄС. Через це на межі міграційної кризи опинилися Литва, Латвія і Польща.
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