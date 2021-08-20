На узбережжя півострова Юкатан обрушився ураган [ Редактировать ]
Ураган Грейс обрушився на узбережжя мексиканського півострова Юкатан. Шторм супроводжували зливи й вітер швидкістю 130 кілометрів на годину. Стихія вдарила по курортах на березі Карибського моря. У місті Тулум із готелів евакуювали туристів, людей перемістили до тимчасових притулків.
Крамниці й офіси не працюють, морські порти зачинили. Синоптики застерігають, що ураган може спричинити підтоплення й зсуви ґрунту.
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