Стихія вдарила по курортах на березі Карибського моря

Ураган Грейс обрушився на узбережжя мексиканського півострова Юкатан. Шторм супроводжували зливи й вітер швидкістю 130 кілометрів на годину. Стихія вдарила по курортах на березі Карибського моря. У місті Тулум із готелів евакуювали туристів, людей перемістили до тимчасових притулків.

Крамниці й офіси не працюють, морські порти зачинили. Синоптики застерігають, що ураган може спричинити підтоплення й зсуви ґрунту.