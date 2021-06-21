Совет Европейского союза продлил санкции за незаконную аннексию Крыма и Севастополя до 23 июня 2022 года. Об этом сказано в заявлении на сайте Совета ЕС.

Совет решил продлить санкции, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией еще на один год, до 23 июня 2022 года.

Санкции предполагают ограничение экономических отношений Евросоюза с оккупированным Крымом и Севастополем. Физическим лицам и организациям в ЕС запрещено импортировать продукцию с оккупированного полуострова и инвестировать в туристический сектор.

Также запрещены поставки ряда товаров и технологий для крымских компаний или для транспортных, телекоммуникационных и энергетических предприятий в Крыму, для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов в регионе.

Решение вступит в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза. В заявлении отмечено, что ЕС не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя и осуждает это нарушение международного права.

Ранее сообщалось, что Евросоюз ввел новые санкции против Беларуси: в "черном списке" семья Лукашенко.