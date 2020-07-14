В России ввели наказание за призывы вернуть Крым Украине [ Редактировать ]
Россия сможет просить об экстрадиции иностранных политиков, которые призывают вернуть аннексированный Крым Украине, и подвергнуть их наказанию после вступления в силу закона о приравнивании отчуждения территории к экстремизму. Об этом заявил спикер российской Госдумы Вячеслав Володин.
Во вторник, 14 июля, Госдума России в первом чтении приняла законопроект о нарушении территориальной целостности России.
Это особенно касается наших украинских коллег. Заявления в отношении Крыма, которые они будут делать, за собой повлекут наказание по законам РФ. Мы сможем потребовать их экстрадиции к нам в страну... Будь это Украина или Прибалтика, или США. Сделали заявление в отношении России, в отношении части ее территории - все, подпадают под уголовную ответственность сразу после принятия этого закона и мы имеем право требовать их экстрадиции.
Спикер Госдумы России предупредил, что наказание будет применяться против россиян, которые выступают "расчленение России".
У нас российские политики, фамилии можно назвать, которые публично заявляли о необходимости расчленения России. Вот для них теперь, они должны понимать, появляется ответственность до десяти лет.
Законопроект о нарушении территориальной целостности России приравнивает отчуждение территории России к экстремизму.
Ранее сообщалось, что отели аннексированного Крыма подняли цены на июль-август на 50-100%. Подорожание объясняется тем, что у россиян нет возможности поехать отдохнуть за границу.
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