Россия сможет просить об экстрадиции иностранных политиков, которые призывают вернуть аннексированный Крым Украине, и подвергнуть их наказанию после вступления в силу закона о приравнивании отчуждения территории к экстремизму. Об этом заявил спикер российской Госдумы Вячеслав Володин.

Во вторник, 14 июля, Госдума России в первом чтении приняла законопроект о нарушении территориальной целостности России.

Это особенно касается наших украинских коллег. Заявления в отношении Крыма, которые они будут делать, за собой повлекут наказание по законам РФ. Мы сможем потребовать их экстрадиции к нам в страну... Будь это Украина или Прибалтика, или США. Сделали заявление в отношении России, в отношении части ее территории - все, подпадают под уголовную ответственность сразу после принятия этого закона и мы имеем право требовать их экстрадиции.

Спикер Госдумы России предупредил, что наказание будет применяться против россиян, которые выступают "расчленение России".

У нас российские политики, фамилии можно назвать, которые публично заявляли о необходимости расчленения России. Вот для них теперь, они должны понимать, появляется ответственность до десяти лет.

Законопроект о нарушении территориальной целостности России приравнивает отчуждение территории России к экстремизму.

Ранее сообщалось, что отели аннексированного Крыма подняли цены на июль-август на 50-100%. Подорожание объясняется тем, что у россиян нет возможности поехать отдохнуть за границу.