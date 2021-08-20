Учебный год в Одессе не будут переносить, чтобы продлить курортный сезон. На этой неделе с такой инициативой выступила областная государственная администрация. Об этом сообщает местный горсовет.

"Образовательный процесс в школах Одессы начнется 1 сентября", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что в соответствии с разделом III закона "О среднем образовании" учебный процесс организуется в рамках учебного года, который начинается в День знаний - 1 сентября, длится не менее 175 учебных дней и заканчивается не позднее 1 июля следующего года. Если 1 сентября приходится на выходной день, учебный год начинается в первый за ним рабочий день.

Кроме того, в горсовете отметили, что в соответствии с законом структура и продолжительность учебного года, учебной недели, учебного дня, занятий и т.д. определяются педагогическим советом школы.

Ранее сообщалось, что Кабмин изменил условие работы школ на карантине.

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