Ісландія візьме участь у Кримській платформі [ Редактировать ]
Ще одна країна приєдналася до участі у міжнародному саміті Кримська платформа. 45 державою стала Ісландія. На зустріч зберуться у Києві у переддень Дня Незалежності. Цей саміт ініціював президент України Володимир Зеленський. Головна тема - деокупація Криму. В Офісі президента заявили - по закінченні ухвалять спільну декларацію.
Іван Жовква, заступник керівника Офісу президента:
Буквально цими годинами закінчується формування остаточного тексту декларації, який може зразу сказати набагато більш амбітніший, набагато більш предметніший і набагато більш змістовніший ніж навіть ті резолюції якій зараз приймаються щодо окупованого Криму і щодо подій на Донбасі і в Генасамблеї ООН, і в інших міжнародних організаціях.
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