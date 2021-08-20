Віталій Кличко не з'явився на засідання Ради нацбезпеки і оборони [ Редактировать ]
Засідання Ради нацбезпеки і оборони триває в ці хвилини. Про що радяться - наразі невідомо. Близько 18 години заплановано брифінг секретаря Радбезу Данілова, тож, про питання, які розглядали, розкажуть мої колеги в "Подробицях", - рівно о 20:00.
Наразі ж відомо, що на засідання було запрошено мера Києва. Втім, Віталій Кличко не зміг прибути, про що повідомив у Telegram.
Мовляв, йому зателефонували з Офісу Президента та запросили на засідання за дві з половиною години до його початку. А він сьогодні - в робочій поїздці, в справах Асоціації міст України - поїхав на Чернігівщину.
Щодо якого питання запросили Кличка - він не повідомив.
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