Плюс один! Ще одна країна приєдналася до участі у Кримській платформі. 45 державою міжнародного саміту стала - Ісландія. На зустріч зберуться в Києві у переддень Дня Незалежності 23 серпня.

Цей саміт ініціював Володимир Зеленський. Головна тема деокупація Криму. В Офісі президента заявили - після закінчення ухвалять декларацію.

Іван Жовква, заступник керівника Офісу президента: