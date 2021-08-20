Після завершення Кримської платформи в Офісі президента ухвалять декларацію [ Редактировать ]
Плюс один! Ще одна країна приєдналася до участі у Кримській платформі. 45 державою міжнародного саміту стала - Ісландія. На зустріч зберуться в Києві у переддень Дня Незалежності 23 серпня.
Цей саміт ініціював Володимир Зеленський. Головна тема деокупація Криму. В Офісі президента заявили - після закінчення ухвалять декларацію.
Іван Жовква, заступник керівника Офісу президента:
Буквально цими годинами закінчується формування остаточного тексту декларації, який може зразу сказати набагато більш амбітніший, набагато більш предметніший і набагато більш змістовніший ніж навіть ті резолюції якій зараз приймаються щодо окупованого Криму і щодо подій на Донбасі і в Генасамблеї ООН, і в інших міжнародних організаціях.
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Сьогодні МЗС запустило офіційний сайт платформи, де міститиметься актуальна інформація щодо запланованих заходів і подій, які розгортались на півострові до і під час російської окупації
Під час саміту Україна розробить план деокупації анексованого Росією півострова разом зі своїми закордонними партнерами.
Багато хто називає ці візити "прощальними". Це справді так, вже восени Ангела Меркель піде з посади. Але водночас, ці зустрічі є ще і ключовими. Адже ніхто не знає, яка партія переможе на парламентських виборах і як довго формуватиметься нова німецька правляча коаліція.