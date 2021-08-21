Знайшли. Вчора пізно ввечері в лісі на Сумщині загубився хлопчик - Богдан Хоменко. Його взяли з собою заготовляти бузину і загубили.

Пошуки тривали всю ніч. Їх ускладнювало те, що дитина має психічні особливості: не розмовляє і не реагує на оклики. Хлопець відгукується лише на своє ім'я, слова "мультики" та "морозиво".

Родичі, волонтери, працівники ДСНС та поліції кілька сотень людей прочісували ліс у пошуках хлопчика. Зрештою дитину знайшли здоровою і неушкодженою.