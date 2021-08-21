Як невеликим громадам залучати великі інвестиції? Про це говорили сьогодні на першому Бессарабському інвестиційному форумі.

На першому Бессарабському інвестиційному форумі зустрілися підприємці, інвестори, експерти та політики.

Віктор Івченко, голова Національної науково-технологічної асоціації України

Мы делаем все для того, чтобы те, у кого есть деньги за рубежом, а таковых немало - услышали, что есть такая территория, которую можно развивать с пользой для самой территории и, естественно, с пользой для своего бизнеса.

Морські порти, курорти, вигідне розташування та працьовиті люди - на форумі презентують Бессарабію. Кажуть, потенціал краю недооцінений.

Сергій Парпуланський, голова Арцизької міської ради:

Мы сегодня в большинстве своем хотим вырастить пшеницу и сразу же ее продать в порт вместо того, чтобы говорить о переработке. Нет кооперации, нет хранения, охлаждения - это все не дает возможности увеличить добавленную стоимость продукции, не дает возможности ее экспортировать и оптом продавать!

Уже сьогодні місцеві громади представили інвесторам свої ідеї. Проте кажуть, часто бракує інформації про інвестиційні проєкти.

Михайло Садаклієв, голова Болградської райради, "Опозиційна платформа - За життя":

Более того, должны быть подготовленные люди, которые умеют писать международные проекты - а таких людей очень мало на территории области. И я думаю, что надо ставить вопрос о том, чтобы где-то организовать специальное обучение таких людей, которые смогут писать такие проекты.

Ініціаторами зустрічі виступили Болградська районна та Арцизька міська ради. Організатори впевнені: вже на наступній зустрічі зможуть відзвітувати: скільки саме інвестицій вдалося залучити.

Вадим Шкарівський, заступник голови Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

Обласна рада і обласна адміністрація, яка тут знаходиться, і районна рада - ми будемо являтися таким гарантом того, що це серйозні такі наміри, що це не якась декларація - просто для того, щоб поставити, як кажуть"галочку" у проведенні якогось заходу. Ні! Це практичний захід, який націлений тільки на одне - на розвиток Одеської області!

Форум був присвячений тридцятиріччю Незалежності України, та ще двом ювілеям: 200-річчю міста Болград, та 205-річчю міста Арциз.