Сьогодні у Києві відбудеться саміт "Кримська платформа". Це дипломатична ініціатива України, головна мета якої повернення міжнародної уваги до питання Криму, захисту прав людини на окупованих територіях та деокупації півострова.

Серед основних напрямків саміту також розширення і посилення міжнародних санкцій проти Росії, міжнародна безпека, вплив окупації на економіку та екологію. У саміті візьмуть участь 44 країни світу.