Трамп звинуватив Байдена у перемозі талібів [ Редактировать ]
Дональд Трамп звинуватив Джо Байдена у захопленні Афганістану талібами, а виведення звідти американських військ назвав "найбільшим приниженням США". Мовляв, за його президентства - такого б не сталося.
Нагадаю, саме Трамп під час своєї каденції погодив із талібами виведення військ і встановив часові межі для виходу армійців.
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