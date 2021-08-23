У саміті "Кримська платформа" візьмуть участь 46 країн [ Редактировать ]
У Києві відкрився саміт "Кримська платформа". Це дипломатична ініціатива України, головна мета якої - повернення міжнародної уваги до питання Криму, захисту прав людини на окупованих територіях та деокупації півострова.
Серед основних напрямків саміту - також розширення і посилення міжнародних санкцій проти Росії, міжнародна безпека, вплив окупації на економіку та екологію.
У саміті беруть участь представники 46-ти країн та міжнародних організацій. Зокрема, усі 27 держав ЄС, усі 30 країн НАТО та усі сусіди України, крім Білорусі та Росії.
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