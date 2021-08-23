На форумі "Україна. 30. Захисники" обговорили проблеми реабілітації військових [ Редактировать ]
Реабілітація та соціалізація. У Києві відбувся ветеранський форум "Україна. 30. Захисники". Те, що в нас досі є проблеми з допомогою атовцям, визнають усі. Зокрема, й в уряді.
Як збираються вирішувати це? І чому досвід Грузії та Ізраїлю у цьому питанні ставлять у приклад - розповість Даніїл Снісар.
Люди у камуфляжі та цивільному. У багатьох ордени та медалі на грудях. Це ветерани та волонтери. Ті, хто пройшов пекло війни, і ті, хто досі допомагає бійцям на Сході. Вони приїхали на міжнародний форум.
Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних Сил України:
Всі ми, військові, сьогодні носимо форму, а завтра можемо стати вже ветеранами. Це наша підтримка, тому що це наша перша надія на тих, які завтра візьмуть зброю і повернуться до війська, якщо це необхідно.
Та все ж головна проблема зараз для ветеранів - повернутися до мирного життя. Соціальна підтримка та інтеграція у суспільство. Форум стає майданчиком, де діляться досвідом.
Грузія - країна, де 13 років тому теж були бойові дії. Коба Кобаладзе опікується ветеранами. Каже: "в Грузії роблять ставку на міжнародну ветеранську співпрацю".
Коба Кобаладзе, директор державної служби у справах ветеранів Грузії:
Грузія має безліч спільних програм для ветеранів і зі Сполученими Штатами, і з країнами ЄС. І цю географію необхідно розширювати.
Ізраїль - країна, яка воює десятиліття. І там, з підтримки ветеранів, це державний пріоритет. А ще там є напрямок, який повністю відсутній в нас. Це допомога сім'ям загиблих солдат.
Олег Вишняков, почесний консул Ізраїлю у західному регіоні України:
Когда маме, папе, родственникам убитого солдата хотят сообщить такое ужасное известие, то к квартире приходит целая бригада: психолог, врач, психиатр, социальный работник. Я думаю, что Украине тоже следует поучиться этому отношению к людям.
Інтеграція військових у соціум. Реабілітація медична та психологічна. І для військових, і для їхніх родин. В Україні із цим великі проблеми. І поки - це радше ветеранська взаємодопомога, ніж чітка державна програма.
Аби бодай трохи змінити ситуацію в уряді, з наступного року створюють ветеранський фонд із бюджетом у 90 мільйонів гривень.
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