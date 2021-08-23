Реабілітація та соціалізація. У Києві відбувся ветеранський форум "Україна. 30. Захисники". Те, що в нас досі є проблеми з допомогою атовцям, визнають усі. Зокрема, й в уряді.

Як збираються вирішувати це? І чому досвід Грузії та Ізраїлю у цьому питанні ставлять у приклад - розповість Даніїл Снісар.

Люди у камуфляжі та цивільному. У багатьох ордени та медалі на грудях. Це ветерани та волонтери. Ті, хто пройшов пекло війни, і ті, хто досі допомагає бійцям на Сході. Вони приїхали на міжнародний форум.

Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних Сил України:

Всі ми, військові, сьогодні носимо форму, а завтра можемо стати вже ветеранами. Це наша підтримка, тому що це наша перша надія на тих, які завтра візьмуть зброю і повернуться до війська, якщо це необхідно.

Та все ж головна проблема зараз для ветеранів - повернутися до мирного життя. Соціальна підтримка та інтеграція у суспільство. Форум стає майданчиком, де діляться досвідом.

Грузія - країна, де 13 років тому теж були бойові дії. Коба Кобаладзе опікується ветеранами. Каже: "в Грузії роблять ставку на міжнародну ветеранську співпрацю".

Коба Кобаладзе, директор державної служби у справах ветеранів Грузії:

Грузія має безліч спільних програм для ветеранів і зі Сполученими Штатами, і з країнами ЄС. І цю географію необхідно розширювати.

Ізраїль - країна, яка воює десятиліття. І там, з підтримки ветеранів, це державний пріоритет. А ще там є напрямок, який повністю відсутній в нас. Це допомога сім'ям загиблих солдат.

Олег Вишняков, почесний консул Ізраїлю у західному регіоні України:

Когда маме, папе, родственникам убитого солдата хотят сообщить такое ужасное известие, то к квартире приходит целая бригада: психолог, врач, психиатр, социальный работник. Я думаю, что Украине тоже следует поучиться этому отношению к людям.