Близько 30 тисяч осіб США евакуювали з Афганістану. Вісім тисяч за останню добу.

Серед них як американські громадяни, так і місцеві жителі. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен. За його словами, до евакуації залучили також комерційні авіакомпанії.

Прихистити біженців погодилася Іспанія. Там уже розгорнули місце для нічлігу на двох військових базах. Водночас Японія наразі лише планує надіслати військові літаки в Афганістан. Напередодні, там закрили японське посольство та евакуювали 12 співробітників.

Проте деякі громадяни Японії досі перебувають у Афганістані. Скільки людей планує евакуювати японська влада наразі невідомо.