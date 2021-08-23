Штат Теннессі затопило через сильні зливи [ Редактировать ]
22 людини загинули, понад 30 зникли безвісти внаслідок повені в американському штаті Теннессі. Там пройшли сильні зливи.
Подекуди випало до пів метра опадів. Затоплені вулиці та будинки. Пошкоджено електромережі. Двоє із загиблих - діти, їх змило водою разом із батьком.
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