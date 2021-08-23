В Києві та Одесі провели генеральні репетиції військового параду [ Редактировать ]
Уже завтра Україна святкуватиме 30-ту річницю Незалежності. І в центрі столиці тривають останні приготування. Напередодні на Хрещатику провели фінальну репетицію параду.
Почали з гімну, під його звучання лунали артилерійські залпи. Потім головною вулицею Києва крокували піші розрахунки. Це не лише українські військові, а й ветерани та армійці Сполучених Штатів, Литви, Латвії, Польщі, Британії, Франції.
Далі у небі з'явилися літаки й гелікоптери. Окрасою повітряної частини параду стала крилата "Мрія". Потому проїхала військова техніка: танки, бронетранспортери, ракетні установки. І завершила тренування світло-шумова вистава винищувачів. Сам парад розпочнеться завтра о 10.00 ранку.
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