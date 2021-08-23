Уже завтра Україна святкуватиме 30-ту річницю Незалежності. І в центрі столиці тривають останні приготування. Напередодні на Хрещатику провели фінальну репетицію параду.

Почали з гімну, під його звучання лунали артилерійські залпи. Потім головною вулицею Києва крокували піші розрахунки. Це не лише українські військові, а й ветерани та армійці Сполучених Штатів, Литви, Латвії, Польщі, Британії, Франції.

Далі у небі з'явилися літаки й гелікоптери. Окрасою повітряної частини параду стала крилата "Мрія". Потому проїхала військова техніка: танки, бронетранспортери, ракетні установки. І завершила тренування світло-шумова вистава винищувачів. Сам парад розпочнеться завтра о 10.00 ранку.