У Токіо стартують Паралімпійські ігри [ Редактировать ]
Уже завтра в Токіо стартують 16-літні Паралімпійські ігри. Церемонія відкриття розпочнеться о другій годині дня за київським часом. Перші комплекти медалей з велотреку, плавання та фехтування розіграють у середу. Україну на Паралімпіаді представляють 143 атлети в 15 видах спорту.
На тлі стрімкого поширення коронавірусу японською столицею на змагання глядачів не пускатимуть. Нагадаю, Олімпіада й Паралімпіада мали відбутися влітку 2020-го. Через пандемію Ігри відклали на рік.
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