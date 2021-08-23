"Це не моя робота!" - так відреагував французький ресторатор на вимогу уряду перевіряти ковідні сертифікати у відвідувачів. В країні не вщухає протестний рух проти так званих "перепусток здоров'я". Хто і як бореться - розкаже Олена Абрамович.

Парижанці Даян 28. Вона працює психологом у місцевій лікарні, купила з партнером будинок у кредит і тепер розмірковує, як знайти іншу роботу. Бо через небажання вакцинуватися від коронавірусу може втратити дохід.

Даян Хеккін, психологиня з Парижа:

Мені б хотілося вірити, що вакцинація ефективна. Єдина проблема у тому, що її випробування досі не завершені. Третя фаза тестування триває. Найбільше я проти "перепусток здоров'я". Це не нормально, що нам потрібно показувати дозвіл, щоб працювати чи кудись зайти.

Якщо Даян та її партнер - психіатр Лорен не зроблять щеплення від коронавірусу до 15 жовтня, їх відсторонять від роботи без збереження заробітної плати. Вакцинуватися французький уряд вимагає всіх медиків, пожежників, правоохоронців.

У колективі Даян та Лорена проти вакцинації виступають відсотків 20 медиків. Французька влада розраховує, що щеплення зроблять 70 процентів медпрацівників. Решта - виходить на протести. Серед демонстрантів - і мати Даян.

Франсін Жирон, літературна редакторка, мати Даян:

Це ганьба, що такі віддані люди, як моя донька, а також інші медичні працівники, які відмовилися від вакцинації, отримують погрози. Їх знаходять, коли вони потрібні, і так само дістають, коли хочуть натиснути.

Без вакцинації чи свіжого ковід-тесту у Франції зараз і кавою з круасаном у кафе не посмакуєш. І таке правило часом обурює не лише відвідувачів, а й самих рестораторів.

Дені Курсоль, власник кафе:

Я не маю проблем з "перепусткою здоров'я". Проблема в тому, що мене просять її перевіряти. Це не наша робота і не наша професійна етика

Власник кафе обмежується нагадуванням, що у країні діє такий закон. Але документи у відвідувачів не перевіряє. Покладається на їхню чесність. Якщо ж його зловить поліція, то спочатку він отримає попередження. Після другого разу кафе закриють на тиждень. А після четвертого можуть посадити на рік за ґрати.