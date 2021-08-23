Синьо-жовтим став і центр Лондона. Місцева українська діаспора утворила живий ланцюг на Вестмінстерському мосту. Усе бачила наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Пункт збору українців через дорогу від офісу британського прем'єра. Місце добре знайоме активістам. Тут - навпроти Даунінг-стріт, 10, бувало і днювали, і ночували.

Наталія Равлюк, координаторка "Лондон-Євромайдан":

Це місце символічне, ми вже 8-й рік виходимо тут на протести на Даунінг-стріт, ще з часів Майдану - Лондон Євромайдан організовував на цьому місці.

Та цього разу привід зібратися - святковий. Діаспора вирішила завчасно відзначити День незалежності України. Більшість - прийшли після служби у церкві. 18-річний Назар народився і виріс у Лондоні. Але такі заходи ніколи не пропускає.

Назар Білозір, українець з Лондона:

Дуже люблю укр культуру і роблю все, щоб її не забувати і дальше практикувати, пробуємо сім'єю зібратися, або на концерт в клубі піти, або навіть в Україну часом з'їздити, пробуємо святкувати як тільки можемо.

Пів години на збори і колона рушає. Весело і з піснею прямують британські українці до мосту, де сформують символічний живий ланцюг. Це данина пам'яті подіям 1990-го року, коли мільйони українців узялися за руки, з'єднавши Івано-Франківськ та Київ. Та історична акція вважається кроком до здобуття Україною незалежності.

Праворуч Бігбен, ліворуч - Лондонське око. Вестмінстерський міст у центрі Лондона замайорів українськими стягами, а в повітрі лунають народні пісні. Ось так українська діаспора в Лондоні святкує день незалежності

Розпочинає ланцюг один із найдорожчих серцям діаспорян прапорів. Його отримали з передової від бійців 23 мотострілкового батальйону.

Ми давали форми, берци і лікарство, дрони, машину, і вони нам подарок передали прапор - подяку.

Україна понад усе, Україна понад усе

Ігор Гаврилко, українець із Лондона:

Дуже, дуже приємно, що нарешті можна побачити багато українців, що зібралися разом, що врешті, знову беремося за руки - це нам потрібно, тримаймося разом, тримаймося купи, бо ми українці.

А наостанок у середмісті Лондона голосно зазвучав український гімн.